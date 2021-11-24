Герман Карачевский утвержден председателем комиссии городской Думы по экологии

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 24 ноября 2021 года утвердили Германа Карачевского председателем постоянной комиссии по экологии.

Кандидатуру депутата поддержали все присутствующие на заседании Думы депутаты.

Ранее его кандидатуру поддержали члены постоянной комиссии по экологии. Депутат также является заместителем председателя постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству.

Напомним, пост председателя постоянной комиссии по экологии освободился после досрочного сложения полномочий депутата городской Думы Татьяной Гриневич в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области.

Фото: gordumannov.ru