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Новости компаний24 ноября 2021 9:21

Дума уточнила порядок официального использования символов Нижнего Новгорода

В перечень органов МСУ, имеющих право на использование официальной символики города, включена контрольно-счетная палата
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Дума уточнила порядок официального использования символов Нижнего Новгорода

Дума уточнила порядок официального использования символов Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 24 ноября 2021 года согласовали внесение изменений в постановление «Об утверждении Положения о символах города Нижнего Новгорода». Уточняются порядок и описание официального использования герба и флага муниципального образования.

В перечень органов местного самоуправления, имеющих право на использование официальной символики города, наряду с главой города, администрацией города и городской Думой, включена контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода.

Отметим, что герб города помещается на фасадах зданий и информационных конструкциях, в залах заседаний и рабочих кабинетах, на указателях при въезде в Нижний Новгород, а также используется на бланках документов, печатях, удостоверениях и визитных карточках должностных лиц местного самоуправления.

Флаг Нижнего Новгорода должен быть постоянно поднят на зданиях городской Думы, администрации города, контрольно-счетной палаты города, территориальных органов администрации и официальных представительств города за его пределами и установлен в залах заседаний городской Думы, администрации города, контрольно-счетной палаты города, избирательной комиссии, а также в рабочих кабинетах главы города, председателя городской Думы, председателя контрольно-счетной палаты города и их заместителей.