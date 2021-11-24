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Общество24 ноября 2021 9:05

На утренники в детсады Нижнего Новгорода могут пустить родителей с QR-кодами

Все новогодние мероприятия будут проводиться с соблюдением мер санитарной безопасности
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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На новогодние утренники в детсады Нижегородской области могут пустить родителей с QR-кодами. Об этом на специальном брифинге сообщила заместитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Напомним, сейчас допуск родителей на детские мероприятия запрещен. Однако, по словам Садыковой, уровень заболеваемости в регионе позволяет провести новогодние мероприятия с учетом соблюдения всех санитарных требований.

- Утренники будут проводиться в отдельных группах детсада, - отметила Наталья Садыкова. – На праздник смогут попасть только те родители, кто сможет предъявить QR-код.

Что касается школьных мероприятий, то здесь новогодние праздники будут проводиться отдельными группами и потоками. Такая же схема будет применена и в вузах.