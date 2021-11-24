Нижнему Новгороду будут переданы еще семь квартир для детей-сирот

Депутаты городской Думы на заседании 24 ноября 2021 года одобрили предложение о принятии в муниципальную собственность Нижнего Новгорода семи квартир, приобретенных министерством социальной политики Нижегородской области по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города, шесть квартир расположены в сельском поселке Новинки, одна – в Автозаводском районе.

Составлены акты осмотра жилых помещений с представителями администрации города и министерства, подтверждающие, что квартиры подлежат приемке.

Напомним, на заседании в сентябре депутаты одобрили принятие в муниципальную собственность 14 квартир для детей-сирот.