Две спортшколы в Нижнем Новгороде будут переданы в областную собственность

Городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 24 ноября 2021 года согласовала передачу в областную собственность двух спортивных школ. В государственную собственность Нижегородской области будут переданы МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону» и МБУ «Спортивная школа № 6 по лыжному двоеборью». Муниципальные учреждения спортивной подготовки передаются вместе с имущественными комплексами.

Цель передачи – создание условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва региона.

Напомним, в рамках первого этапа в 2019-2020 году на уровень области были переданы СШОР по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, СШОР № 16, НСШОР по гребному спорту, СШОР по ледовым видам спорта, СШОР по современному пятиборью и конному спорту, СШОР № 8 по футболу и СШОР по фехтованию.