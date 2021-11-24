В план приватизации муниципального имущества Нижнего Новгорода внесены изменения

Городская Дума на заседании 24 ноября 2021 года одобрила внесение изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Нижнего Новгорода на 2021-2023 годы.

В перечень приватизируемого имущества по предложению администрации города включены два нежилых помещений, а также доли в общей долевой собственности на пять объектов муниципального нежилого фонда (на три помещения и два здания) в разных районах Нижнего Новгорода. Все семь объектов предлагаются к включению впервые.

В то же время из плана приватизации исключается доля города на нежилое помещение в пристрое к дому №11 на улице Старых Производственников, так как его арендатор, имеющий статус субъекта малого и среднего предпринимательства, решил воспользоваться своим преимущественным правом покупки арендуемого муниципального имущества.

В случае реализации имущества, внесенного в перечень, в бюджет города может поступить 18,6 млн рублей, также сократятся затраты на содержание неиспользуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности города.

Напомним, на заседании в октябре прогнозный план приватизации был дополнен 10 объектами.