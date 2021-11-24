Опытный водитель «Лады» сбил лося в Починковском районе

Автомобильная авария с участием животного произошла в Починковском районе Нижегородской области вечером 23 ноября.

В 19:40 водитель «Лады» со стажем 26 лет ехал по трассе Нижний Новгород – Саратов. На 200 километре он не успел затормозить перед выскочившим на дорогу лосем. В результате водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавшего 48-летнего мужчину доставили в больницу и госпитализировали.

Отметим, что в таких авариях животное обычно погибает. Штраф за наезд на лося может составить 80 тысяч рублей. В местах гона лосей, как правило, установлены соответствующие дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что 18-летний юноша погиб в результате наезда на лося в Перевозском районе.