Фотоловушка помогла поймать убивших лося браконьеров в Павловском районе

Браконьер. Фото предоставлено региональным Минлесхозом.

Факт нелегальной охоты выявлен в Павловском районе Нижегородской области при помощи фотоловушки, сообщили в региональном Минлесхозе.

- В минувшие выходные фотоловушка, установленная на территории воспроизводственного участка, зафиксировала появление самки лося, а спустя три часа - двух граждан с частями туши в руках, - рассказал руководитель Павловского межрайонного отдела Министерства Борис Селяков.

Воспроизводственные участки – это территории, созданные для поддержания стабильной численности животных, охота там ограничена. В регионе имеется 166 таких участков.

Как только камера фиксирует браконьеров, на телефон сотрудника приходит соответствующее уведомление. Таким образом, есть возможность оперативно задержать нарушителей.

Подозреваемым грозит штраф до 400 тысяч рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи лося.

Отметим, что сейчас в регионе наблюдается рост популяции лося, косули и медведя. Насчитывается более 18 тысяч лосей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области спасли косулю, которая застряла в заборе.