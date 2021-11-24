Горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 24 ноября

Горячую воду отключат жителям нескольких домов в Московском и Советском районах Нижнего Новгорода 24 ноября. Предупреждение об этом опубликовано на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Московском районе перебои с горячей водой будут наблюдаться в домах № 73 и 79 по улице Мечникова. Теплой воды здесь не будет с 10 до 16 часов.

В Советском районе отключение запланировано в домах № 2,3,4 по улице Малиновского. Здесь горячей воды не будет с 9 до 16 часов.

Напомним, этой осенью Нижегородский водоканал провел капитальный ремонт магистрального трубопровода на улице Черниговской, что позволило гарантировать бесперебойное водоснабжение жителям микрорайона Сортировочный.