Пациент напал на бригаду «скорой помощи» в Павлове 23 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Павлове пациент напал на бригаду медиков скорой помощи, которые приехали к нему по вызову. ЧП произошло вечером 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По его словам, информация о нападении от дежурного фельдшера по приему вызовов Павловской ЦРБ поступила в 19:08. Повод к вызову – боли в животе у мужчины 45 лет.

- После прибытия бригады «скорой» вышла мать пациента. Следом вышел сам пациент и нанес несколько ударов тупым предметом по лобовому стеклу автомобиля СМП, в результате чего стекло было разбито, - рассказал министр.

После этого дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции, а автомобиль скорой помощи временно вышел из строя.

- Уважайте труд медиков, - призвал Давид Мелик-Гусейнов своих подписчиков.