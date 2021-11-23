Олег Лавричев принял участие в церемонии закладки «Капсулы времени» будущему поколению сотрудников Нижегородского ЦСМ

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в церемонии закладки «Капсулы времени» будущему поколению сотрудников Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области. Торжественное мероприятие, посвященное 121-летию Нижегородского ЦСМ, прошло 23 ноября 2021 года.

В церемонии приняли участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев и глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов рассказал гостям об основных направлениях деятельности Центра и провел экскурсию по рабочим помещениям сотрудников, музею и бюро приемки. Денис Миронов продемонстрировал современное эталонное оборудование и «эталон ветеран», выполнявший роль государственного первичного эталона единицы силы во время Великой Отечественной войны.

Церемония закладки капсулы прошла в новом корпусе Нижегородского ЦСМ, где расположена уникальная полубезэховая камера, построенная в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По информации Центра, комплекс позволит проводить испытания на электромагнитную совместимость от бытовых электроприборов до транспортных средств в соответствии с международными методиками. Капсула времени с посланием будущим сотрудникам Нижегородского ЦСМ и фотографией участников торжественной церемонии будет открыта потомками через 50 лет.

«Мы продолжаем ценить прошлое – сохранять традиции, заложенные нашими предшественниками. Создавать будущее – воспитывать молодые кадры. Все также сквозь года мы ответственно и качественно делаем свою работу – быть полезными обществу и региону, обеспечивать единство измерений, ежедневно вносить вклад в формирование и реализацию единой политики в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, защищать права потребителей. Ставим перед собой амбициозные задачи, не боимся меняться, открывать новые горизонты», – отметил Денис Миронов.

Олег Лавричев отметил, что посещал с рабочим визитом Нижегородский ЦСМ год назад: «Сегодня мы видим, как Центр меняется на глазах, меняется его облик, динамично расширяется сфера компетенций, ресурсные возможности, внедряются новые технологии и оборудование. Благодаря усилиям и руководителя, и всей команды мы видим и можем гордиться, что Нижегородский центр стандартизации является в России, наверное, самым оснащенным и самым современным во всех смыслах этого слова».

«Очень рад тому, что в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт» Центру удалось реализовать создание опорной лаборатории, где имеются возможности проводить уникальные виды испытаний и исследований. Это открывает широкие возможности для промышленности региона в плане аккредитации продукции, поставляемой на экспорт», – сказал Олег Лавричев.

«Все знают о работе врачей, к примеру. Но мало кто знает о профессии метролога и работе метрологической службы. Но ни один врач не сможет работать без устойчивой и эффективной работы службы метрологии, потому что средства измерения – это контроль, качество и точность работы многих сфер человеческой деятельности и, конечно, промышленности. Вся промышленность основана на точности, своевременности, качестве работы средств измерения», – подчеркнул спикер городской Думы.

«Сегодня я всем вам желаю успехов и плодотворной работы. И в будущем работать над тем, чтобы центр уверенно держал лидирующие позиции и в Приволжском федеральном округе, и в стране», – пожелал Олег Лавричев сотрудникам Центра.

В завершении торжественной церемонии Олег Лавричев вручил лучшим сотрудникам Центра юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода», Почетные грамоты и Благодарственные письма городской Думы, а также памятные подарки.