Более 32 тысяч обращений от нижегородцев поступило за минувшую неделю по номеру 112

В Нижегородской области на телефон единой диспетчерской службы 112 поступило 32 498 обращений от жителей региона за неделю с 15 по 21 ноября . Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, количество обращений за неделю сократилось почти на 5% по сравнению с предыдущей неделей. Нижегородцы стали в два раза чаще обращаться в газовую службу (299 вызовов), и на 13% возросло количество заонков в пожарную службу (224 вызова).

- При этом в рейтинге обращений граждан в экстренные службы лидирует служба скорой помощи. Часто мы получаем звонки с вопросами по COVID-19. Все поступившие на горячие линии вызовы находятся на особом оперативном контроле губернатора Нижегородской области, - уточнил начальник отдела центра обработки вызовов системы 112 Сергей Бучацкий.

Стоит отметить, что на 1,4% увеличилось количество обращений от жителей трех районов – из Богородского района (833 вызова), г. Бор (1 488 вызова) и Кстовского района (1 583 вызова).

Напомним, вызов по единому номеру "112" бесплатный для всех граждан. Более того, набрать его можно с мобильного телефона при отсутствии средств на счету или без SIM-карты в телефоне. Единственное, что для этого требуется, — находиться в зоне действия сети любого из мобильных операторов. А также нижегородцев информируют, что для вызова спецслужб жители могут не только звонить, но и отправлять сообщения.

Если же телефонная линия оказалась занята, тогда звонящего переведут на автоответчик, где будет предложено выбрать необходимую службу для обращения.

Также служба "112" напоминает, что важно знать номер телефона, на который сможет перезвонить оператор в случае необходимости. А для тех, у кого есть ограничения по зрению, необходимо заблаговременно создать в телефоне кнопку быстрого набора номера "112".