Естественная убыль населения возросла в Нижегородской области за период с января по сентябрь

На 1 тыс человек населения умерло 19 человек против 15,8 за аналогичный период 2020 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Естественная убыль населения в Нижегородской области продолжает расти. Соответствующие данные опубликовал Нижегородстат. Так, за первые девять месяцев население региона уменьшилось на 25296 человек, хотя в 2020 году этот показатель был заметно меньше – 17205 человек.

Смертность в регионе тоже продолжает расти. За обозначенный период на 1000 человек населения от разных причин умерло 19 против 15,8 за аналогичный период прошлого года. Кроме того, отмечается снижение по рождаемости. По состоянию на сентябрь 2021 года родилось 19649 нижегородцев -на 929 меньше, чем в 2020.

Важно заметить, что есть и позитивные данные. Например, младенческая смертность сократилась. Так, если в 2020 году меньше года прожили 105 детей, то в 2021 году – 86 детей.

Кроме того, браков зарегистрировано на 2 тысячи больше, но и количество разводов увеличилось на 1,2 тысячи.