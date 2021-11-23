Туркомплекс за 1,5 млрд рублей построит на Гребном канале московская компания

Туркомплекс за 1,5 млрд рублей построит на Гребном канале в Нижнем Новгороде московская компания. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Московская компания ООО «Печерские пески» подала заявку на получение двух земельных участков без аукциона. Ее учредил московский предприниматель Алексей Васин, который ранее выкупил недостроенное здание на перекрестке улиц Алексеевской и Пискунова на месте бывшей гостиницы «Дом крестьянина» у отельера Дмитрия Володина и перестроил его в бизнес-центр Corner Place. Известно, что он также планирует совместно с АО «Черниговская набережная» бизнесмена Виктора Клочая коммерческую застройку на набережной Оки в Нижнем Новгороде.

Так, инвестор хочет получить участок площадью 2,3 га на Гребном канале, а также 11,8 га в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда. Там московская компания хочет построить туркомплекс, стоимость работ составит 1,5 млрд рублей.

- Пока рано говорить о том, что именно будет в этом туристическом центре: инвестор еще дорабатывает свой проект. Проблема в том, что запрошенный участок наложился на участки других собственников. Поэтому необходимо уточнить границы, чтобы не было пересечений с другими правообладателями, — пояснили в нижегородской администрации «Коммерсантъ-Приволжье».

В настоящее время территорию на Гребном канале занимает яхт-клуб «Лето». Ранее эту землю с апреля 2010 года арендовало ООО «Инвестстройресурс». Компания пыталась через суд получить участок в аренду на 49 лет, но получилось только на пять - права на участок уже истекли.

Стоит отметить, что по данным сервиса Kartoteka.ru, в 2021 года московская компания ООО «Печерские пески» приобрело «Инвестстройресурс».