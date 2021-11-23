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Общество23 ноября 2021 14:18

Парковку на улицах Верхне-Печерской и Богдановича запретят с 15 декабря

Это будет способствовать качественной уборке снега
Екатерина КУРГУЗОВА
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Парковку на улицах Верхне-Печерской и Богдановича запретят с 15 декабря Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку на улицах Верхне-Печерской и Богдановича запретят с 15 декабря Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят на улицах Верхне-Печерской и Богдановича в Нижнем Новгороде с 15 декабря. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать:

- с 00:00 до 06:00 по средам на участке Верхне-Печерской (от улицы Нижне-Печерской до улицы Бринского);

- с 00:00 до 06:00 по средам на участке Богдановича (от улицы Верхне-Печерской до Казанского шоссе).

– Изменения в организации дорожного движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега, – пояснили в департаменте. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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