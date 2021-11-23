Ректор НГЛУ Жанна Никонова: «Английский, немецкий, французский и китайский языки чаще всего выбирают нижегородцы для изучения на курсах»

Количество слушателей курсов иностранных языков в НГЛУ в этом году выросло на 11%

Как сообщает пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова, эксперты вуза проанализировали запросы слушателей курсов иностранных языков с начала 2021/2022 учебного года: наибольшее количество нижегородцев предпочитают в качестве дополнительного языкового навыка изучать английский, немецкий, французский и китайский языки. Причем количество слушателей языковых курсов в этом году выросло на 11%.

«Непрерывность образования становится не просто трендом, а необходимостью, комментирует ситуацию ректор НГЛУ Жанна Никонова. - Так называемый Рескиллинг (ReSkilling) – обучение новым навыкам – неотъемлемое условие успеха современного специалиста. В эпоху индустрии 4.0 среди востребованных мягких навыков наряду с цифровой грамотностью и лидерскими навыками межкультурная компетенция (способность общаться на иностранных языках) остается ключевой. Знание иностранных языков открывает новые возможности для каждого человека в глобальной экосистеме социального и профессионального взаимодействия».

По словам ректора, НГЛУ продолжает развивать тренды непрерывного образования, инициированные через участие в Федеральном проекте «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование», и запускает образовательный проект, доступный каждому – краткосрочный онлайн-курс «Иностранный язык в социальной и деловой коммуникации» по самой минимальной стоимости – 160 рублей за урок.

Обучение новым навыкам – неотъемлемое условие успеха современного специалиста

В содержание курса включены 4 самых востребованных иностранных языка: английский, китайский, немецкий и французский. В рамках 10 уроков будет предложено микро-обучение по самой актуальной тематике повседневного и бизнес общения».

«Через реализацию таких бюджетных курсов Институт непрерывного образования НГЛУ способствует развитию культуры непрерывного образования среди граждан Российской Федерации, - говорит директор ИНО НГЛУ Юлия Чичерина. - Сегодня владение иностранными языками позволяет обеспечивать международную сетевую интеграцию в современном сообществе и помогает адаптироваться к новым условиям мировой трансформации в разных областях, как в социальной сфере, так и в профессиональных активностях. Очень надеемся, что обучение по программе станет новой точкой роста и развития для каждого».

В новой программе НГЛУ смогут принять участие взрослые слушатели и старшие школьники (9-11 класс). Слушатели пройдут тестирование на уровень владения иностранным языком, чтобы быть зачисленными в соответствующую группу. 10 занятий по 60 минут каждое будут проходить в онлайн-формате. Стоимость всего курса – 1699 рублей. Для записи на курс нужно зарегистрироваться по этой ссылке.