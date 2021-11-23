Администрацию Волжского бассейна оштрафовали на 200 тысяч рублей за брошенное на берегу Санохты судно

Судно "403". Фото: Межрегиональное Управление Росприроднадзора по НО и республике Мордовия

ФБУ «Администрация Волжского бассейна» заплатит 200тысяч рублей за нарушение Водного кодекса РФ на территории Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе межрегионального Управления Росприроднадзора, в районе деревни Алеево Чкаловскго района в береговой зоне реки Санохта находилось брошенное судно с номером «403». Также инспекторы нашли там остатки кормоподъемника. Все это создает помеху для свободного доступа граждан к водному объекту, что является нарушением.

Выяснилось, что находки принадлежат ФБУ «Администрация Волжского бассейна». Компания несет ответственность по административной статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Кроме того, ей внесено представление об устранении нарушений.