Мужчина пострадал на мойке самообслуживания в Нижнем Новгороде 22 октября Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Мужчина пострадал на мойке самообслуживания в Нижнем Новгороде 22 октября. В Канавинском районе Нижнего Новгорода по факту оказания услуг, повлекших травмирование человека, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Так, по версии следствия, вечером 22 октября 2021 мужчина 35 лет воспользовался мойкой самообслуживания, которая находится на улице Нолинской в Канавинском районе Нижнего Новгорода, для своего автомобиля «Рено». В боксе автомойки он наступил на металлическую решетку водостока, после чего его нога провалилась до уровня колена – автовладелец получил телесные повреждения. Это произошло из-за того, что перекрытия водостока были не закреплены, а часть из них имела разное расстояние между прутьями.

- Следователем СО по Канавинскому району г. Н. Новгорода СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - уточнили в СУ СК России по Нижегородской области.

В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям лиц, оказавших услуги, повлекшие причинение вреда здоровью человека. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.