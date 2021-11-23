Первая в Нижнем Новгороде экоскамейка появилась на остановке «Дом Книги»

Та самая скамейка. Фото: https://admgor.nnov.ru/

Первую в Нижнем Новгороде экоскамейку из вторсырья установили на остановке «Дом Книги», сообщили в городской мэрии.

По информации их департамента благоустройства, такую скамейку городу подарила организация, которая производит экомебель. Эта скамейка на 70% состоит из речного песка и на30 % из безопасного пластика. При плавлении этих материалов получается прочный полимерпесчаный композит.

-В процессе создания композита пластик не горит и не выделяет токсичных веществ в окружающую среду. Получается прочный экологичный материал, сравнимый по характеристикам с деревом и бетоном. При этом не используется древесина: в результате производства двух лавочек можно сохранить одно дерево, - уточнили производители экологичной мебели.

Отмечается, что компания, занимающаяся производством экомебели, является победителем Всероссийского конкурса социальных проектов в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии 2019».