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Общество23 ноября 2021 9:30

Первая в Нижнем Новгороде экоскамейка появилась на остановке «Дом Книги»

Эта скамейка состоит из пластика и песка
Мария СОРОКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Та самая скамейка. Фото: https://admgor.nnov.ru/

Та самая скамейка. Фото: https://admgor.nnov.ru/

Первую в Нижнем Новгороде экоскамейку из вторсырья установили на остановке «Дом Книги», сообщили в городской мэрии.

По информации их департамента благоустройства, такую скамейку городу подарила организация, которая производит экомебель. Эта скамейка на 70% состоит из речного песка и на30 % из безопасного пластика. При плавлении этих материалов получается прочный полимерпесчаный композит.

-В процессе создания композита пластик не горит и не выделяет токсичных веществ в окружающую среду. Получается прочный экологичный материал, сравнимый по характеристикам с деревом и бетоном. При этом не используется древесина: в результате производства двух лавочек можно сохранить одно дерево, - уточнили производители экологичной мебели.

Отмечается, что компания, занимающаяся производством экомебели, является победителем Всероссийского конкурса социальных проектов в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии 2019».