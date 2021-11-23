Микроавтобус насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в Лысковском районе Нижегородской области вечером, 22 ноября. Об этом сообщает ОПБДД и ОАР регионального ГИБДД.

В восьмом часу вечера 45-летний водитель «Форда Турнео» со стажем 7 лет ехал по автодороге «Москва-Уфа». На 483 километре он не притормозил перед не регулируемым пешеходным переходом. В этот момент дорогу переходила 65-летняя женщина, которую водитель микроавтобуса мог не заметить в темное время суток. В результате пострадавшая получила ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Балахне женщина на внедорожнике сбила 74-летнюю пенсионерку и протащила ее по асфальту.