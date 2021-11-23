Еще 16 камер начнут фиксировать непристегнутых водителей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде еще 16 камер начнут фиксировать непристегнутых водителей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, Нижегородский Центр безопасности дорожного движения объявил аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ – необходимо модернизировать комплексы «Автоураган-ВС», которые фиксируют правонарушения на автомобильных дорогах. Цена контракта составляет 47,8 млн рублей. Провести модернизацию необходимо до 24 декабря 2021 году.

Так, 16 новых аппаратно-дорожных комплексов будут фиксировать непристёгнутые ремни безопасности, отсутствие ближнего света фар, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии. Помимо этого, они смогут фотографировать даже тех, кто не совершил никаких нарушений ПДД. Это сделают для того, чтобы анализировать транспортные потоки.

В размещенной документации уточняется, что заявки на участие в конкурсе будут принимать до 29 ноября 2021 года, а сам аукцион состоится 30 ноября в 10:00.

Видеокамеры модернизируют по следующим адресам в Нижнем Новгороде: проспект Героев, Московское шоссе, улица Бекетова, перекрёстки улиц Бринского и Верхнепёчерской, Казанского шоссе и улицы Бринского, улиц Новикова-Прибоя Героя Попова, улиц Новикова-Прибоя и Героя Попова, Комсомольского шоссе и улицы Дачной, Комсомольского шоссе и улицы Украинской, Сормовского шоссе и Бурнаковского проезда, улиц Коминтерна и Страж Революции, а также на стационарных постах

ДПС «Зеленый город», «Орловские дворики», «Окский».