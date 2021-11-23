Свет отключат в двух районах Нижнего Новгорода 23 ноября

Во вторник, 23 ноября, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 06:00 до 10:00 уже останутся жители Сормовского района. Отключения затронет тех, кто проживает в доме №2 по улице Щербакова.

В Канавинском районе без электричества с 10:00 до 14:00 остались дома по улице Витебская (№50, 52, 54).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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