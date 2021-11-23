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Экономика23 ноября 2021 5:23

Строительство фуникулера в Нижегородском кремле подорожало на 300 млн рублей

Теперь работы оцениваются в 1,26 млрд
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Стоимость строительства фуникулера в Нижегородском кремле выросла на 300 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании комитета регионального парламента по бюджету и налогам 22 ноября, пишет Newsroom24.

Если изначально строительство подъемника оценивалось в 926 млн рублей, то теперь эта цифра выросла до 1,26 миллиарда. Причина – подорожание строительных материалов.

На заседании прозвучало предложение выделить из областного бюджета в качестве субсидии для ГП НО «ДиРОН» 188 млн рублей. Также стало известно, что сроки завершения работ по строительству фуникулера сдвинулись на лето 2022 года, в то время как ранее планировалось сдать объект до конца этого года.