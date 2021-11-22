Семь студентов нижегородских колледжей стали победителями конкурса "Большая перемена" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Семь студентов колледжей Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" для студентов среднего профессионального образования. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на организаторов мероприятия.

Имена победителей: Дарья Александрова (Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства), Мария Циркова (Нижегородский колледж малого бизнеса), Данила Данько, Татьяна Мигина, Владислав Денисов (Кстовский нефтяной техникум), Алина Чиненкова (Нижегородский Губернский колледж) и Максим Кавин (Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий).

А также сообщается, что Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства вошёл в двадцатку лучших образовательных организаций "Большой перемены".

Министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова отметила, что в финал вышли 20 нижегородцев, а это гораздо выше среднего показателя.

В качестве приза за победу нижегородцы получили по одному миллиону рублей или по 200 тысяч рублей (в зависимости от курса) на образование. Лучшие образовательные организации, такие как Сокольский техникум, получили по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.