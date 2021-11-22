ДУКи и ТСЖ выплатят штрафы за некачественную уборку снега в нижегородских дворах

Ряд ДУКов Нижнего Новгорода и ТСЖ выплатят штрафы за некачественную уборку снега во дворах жилых домов. Об этом сообщили в правительстве региона, добавив, что нижегородская областная Госжилинспекция начала проверку качества уборки наледи и снега на придомовых территориях в связи с прошедшими обильными снегопадами.

– За выходные Госжилинспекция Нижегородской области проинспектировала более 250 придомовых территорий, – рассказал главный государственный жилищный инспектор региона Игорь Сербул. – Как показали проверки, каждый второй двор содержится ненадлежащим образом. В большинстве случаев очистка снега и наледи производилась не до асфальтового покрытия, отсутствовала обработка реагентами. Домоуправляющие компании и ТСЖ будут привлечены к ответственности.

Административные дела возбуждены в отношении: ДК Московского, Приокского, Советского, Сормовского, МП ГУК, а также ряда ТСЖ. Виновным лицам грозят штрафы: от 250 тысяч до 300 тысяч рублей – для ДУКов; от 40 тысяч до 50 тысяч рублей – для ТСЖ.

– Впереди сложный зимний период. Работа управляющих компаний и ТСЖ по уборке снега придомовых территорий и очистке кровель от наледи и сосулек остаётся на особом контроле, – заверил Игорь Сербул.