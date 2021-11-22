Больше 700 кг продуктов собрали автозаводские школьники для малообеспеченных семей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Автозаводские школьники в рамках проекта взаимопомощи #МыВместе собрали более 700 килограмм продуктов для малообеспеченных семей Нижнего Новгорода. В акции "Тележка добра" участвовали ученики 17 школ района и Автозаводского центра детского творчества, о чём сообщили в правительстве региона.

В дальнейшем собранные продукты сформируют в наборы для передачи 160-170 семьям. В ведомстве также напомнили, что в прошлом году в рамках проекта #МыВместе собрали и передали в центры социального обслуживания населения порядка 480 килограмм продуктов.

– Автозаводские дети и педагоги всегда активно откликаются на призывы о помощи. Ребята видят, что происходит в обществе, правильно оценивают и готовы помогать, чем могут, – подчеркнула педагог-организатор ЦДТ и руководитель центра школьного добровольчества Автозаводского района Анна Гальцина.