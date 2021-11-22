Более 5,4 млрд рублей дополнительно поступит в бюджет Нижегородской области на 2021 год

Свыше 5,4 миллиарда рублей дополнительно поступят в бюджет Нижегородской области на 2021 год. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам сегодня, 22 ноября.

Депутаты рассмотрели предложенные изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Одним из таких предложений было увеличение налоговых доходов бюджета региона на 3,1 миллиарда рублей за счёт налога на прибыль.

Также отмечено, что безвозмездные поступления из федерального бюджета возрастут на 2,5 миллиарда рублей. Вместе с тем один миллиард рублей Нижегородская область получит на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием или подозрением на заболевание коронавирусом.

– 532 миллиона рублей – на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. На приобретение лекарств для лечения пациентов с новой короновирусной инфекцией регион получит 235 миллионов рублей, – перечислили в ведомстве.

800 миллионов из регионального бюджета направят на финансовое обеспечение лекарственными препаратами и предметами медицинского назначения льготных категорий граждан, свыше 190 миллионов рублей – на лекарства и материалы, используемые для лечения коронавирусных больных в нижегородских больницах №23 и №2.

Суммарно 100 миллионов выделят из бюджета Нижегородской области на помощь организациям, пострадавшим от пандемии.