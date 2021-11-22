Более 6 млн рублей заплатит правительство Нижегородской области за нереализованный проект яхт-клуба на Гребном канале

Правительству Нижегородской области предстоит выплатить 6,5 млн рублей в пользу застройщика ООО «Хорека-НН». Такое решение вынес Арбитражный суд Нижегородской области.

В 2008 году компания получила в аренду участок площадью свыше 12 тысяч квадратных метров в границах Георгиевского съезда, гостиничного комплекса «Александровский сад» и дороги к ресторану «Робинзон». На этом участке инвестор планировал построить спортивно-оздоровительный комплекс с яхт-клубом и выполнить благоустройство территории. Земля была передана в пользование, и компания даже заплатила правительству за использование социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Однако строительство объектов не было выполнено, а договор аренды впоследствии расторгли. В связи с этим компания обратилась в суд с целью вернуть потраченные деньги.

Суд решил удовлетворить требование истца о взыскании более 6,3 млн рублей неосновательного обогащения, проценты в размере более 200 тысяч рублей и расходы по госпошлине. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.