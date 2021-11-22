Глеб Никитин призывает нижегородцев голосовать за проекты "Вам решать"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона голосовать за проекты "Вам решать", среди которых около 900 инициатив местных жителей. Голосование стартовало сегодня, 22 ноября. Наибольшее число заявок традиционно касаются ремонта дорог.

– В каждом районе области уже есть успешные примеры инициатив, реализованных в рамках проекта "Вам решать", – отметил Глеб Никитин. – Нижегородская область одной из первых стала внедрять механизмы инициативного бюджетирования. Мне хочется поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке заявок в этом году. Каждая из них – это реальная возможность изменить к лучшему место, где живёшь.

Голосование продлится до 22 декабря 2021 года, то есть ровно месяц.

– Именно поддержка жителей станет решающим фактором при отборе заявки. Мнение людей – самый важный критерий востребованности того или иного проекта, – заверил губернатор.

Принять участие в развитии региона можно на сайте вамрешать.рф, где представлены проекты "Вам решать", или по телефону 8-800-222-79-45. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.