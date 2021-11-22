Здание локомотивного депо загорелось в Нижнем Новгороде 22 ноября

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пожар произошел в локомотивном депо, расположенном на территории Канавинского района Нижнего Новгорода, в понедельник, 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в административно-производственном здании на улице Чкалова, 9д поступило в экстренную службу в 15:05. Силы и средства привлекались в соответствии с рангом пожара №1 БИС.

- На момент прибытия пожарных горело имущество в бытовом помещении на 2 этаже. В 15:16 объявлена локализация пожара, в 15:17 - ликвидация открытого горения, а в 15:31 пожар полностью ликвидирован, - рассказали в пресс-службе.

В результате никто не пострадал. Все 30человек, находившиеся в здании, самостоятельно эвакуировались еще до прибытия пожарных. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина произошедшего пока не установлена.

- В тушении пожара и ликвидации его последствий от МЧС России принимали участие 41 человек и 10 единиц техники, добавили в региональном МЧС.