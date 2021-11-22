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Новости компаний22 ноября 2021 13:57

Кубок главы города Дзержинска вручен лучшему детскому общественному объединению

В течение последних трех лет ДОО «Акварель» трижды было признано лучшим детским общественным объединением города
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Кубок главы города Дзержинска вручен лучшему детскому общественному объединению

Кубок главы города Дзержинска вручен лучшему детскому общественному объединению

В рамках первого образовательного форума в Дзержинске были подведены итоги городского конкурса детских общественных объединений «Команда победителей» на Кубок главы города. Всего в нем приняли участие 12 детских общественных объединений из 10 образовательных учреждений Дзержинска, а самым активным было признано ДОО «Акварель» из средней школы № 18.

«Важно, чтобы в школах был хорошо развит не только образовательный процесс, но и внеклассная деятельность. Ребята занимаются в кружках и секциях, участвуют в мероприятиях, занимаются в общественных объединениях вместе с вожатыми. Дзержинские ребята со школьной скамьи проявляют социальную активность, придумывают проекты, полезные для города и его жителей, и знакомятся друг с другом. Благодарю всех, кто принял участие в конкурсе и, конечно, поздравляю победителей – объединение «Акварель» и его руководителя Марию Шабалину», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Детское общественное объединение «Акварель» существует в средней школе № 18 уже почти 16 лет, с 2005 года. В настоящее время в нем занимаются более 30 человек. Ежегодно, по словам руководителя объединения, старшей вожатой школы № 18 Марии Шабалиной, вместе они проводят акции и мероприятия, реализуют собственные социальные проекты для города.

«Девиз нашего объединения - «Сделаем мир ярче!», и со временем у нас сформировалось несколько основных направлений. Мы проводим субботники на территории школы, развиваем школьное телевидение и радио «Школьные вести», организуем в школе праздничные мероприятия, проводим патриотические акции, познавательные уроки для учеников младших классов. В 2020 году мы осуществили очень значимый для нас проект «Единство поколений» по оказанию посильной помощи пожилым людям. За несколько месяцев мы оказали адресную помощь 7 людям старшего возраста и организовали досуг для 60 пенсионеров – тружеников тыла, ветеранов, бывших учителей. Уверена, эти добрые дела останутся в памяти и в душе у наших ребят», - поделилась руководитель ДОО «Акварель», старшая вожатая школы № 18 Мария Шабалина.

В течение последних трех лет ДОО «Акварель» трижды было признано лучшим детским общественным объединением города, финалистом областного фестиваля детских и молодёжных общественных объединений «Бумеранг». Руководитель объединения становилась победителем Всероссийских конкурсов «Навигаторы детства» и «Лидер XXI века», а также лауреатом городского конкурса «Талантливая молодежь» в номинации «Профессиональное мастерство».

Во время подведения итогов образовательного форума председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава города Дзержинска Иван Носков вручили руководителю объединения «Акварель» Марии Шабалиной диплом и Кубок главы города.