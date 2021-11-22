Асфальт уложили поверх снега в Советском районе Нижнего Новгорода

История с известным сценарием повторилась в Нижнем Новгороде: в Советском районе дорожные рабочие уложили асфальт поверх снега. Кадрами произошедшего поделились жители окрестных домов в социальных сетях, снявшие на видео процесс асфальтоукладки. Они, как и многие другие нижегородцы, возмущены действиями рабочих.

– Не слабо снега в Нижнем накидало за последние дни! Самое время класть и класть асфальт! Весной, видимо, асфальт вместе со снегом уйдёт! – написал автор поста.

Он также указал, что инцидент произошёл по адресу: улица Полтавская, 18.

В комментариях нижегородцы пишут как один: "из года в год одно и то же", "почему это повторяется", "куда смотрит прокуратура".