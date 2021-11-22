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Общество22 ноября 2021 10:04

Маршрут Т-34 начал ходить в «Новую Кузнечиху» с 22 ноября

Раньше он ездил в Верхние Печеры
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Маршрутка Т-34 стала ходить в ЖК «Новая Кузнечиха» с 22 ноября. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» ВКонтакте.

Раньше маршрутка ходила в Верхние Печеры. Она шла по Ванеева, после чего поворачивала на улицу Надежды Сусловой и далее следовала по Бринского на Казанское шоссе, где делала крюк и останавливалась на конечной в районе шестого корпуса Политеха (остановка «Академическая»).

Теперь маршрутки Т-34 будут следовать прямо по Ванеева, затем сворачивать на Козицкого, ехать по ул. Генерала Ивлиева, Рокоссовского, Сахарова и через улицу Акварельную в ЖК «Новая Кузнечиха» - это и есть конечная остановка.

Таким образом, получается, маршрут не продлили, а частично изменили, ведь те, кто ездил раньше на ней до Верхних Печер, больше не смогут воспользоваться этим маршрутным такси. Многие пассажиры остались недовольны таким решением, а также отсутствием должного информирования об изменении маршрута.