Экс-начальнику отдела нижегородской полиции дали 2,5 года колонии

В Нижнем Новгороде вынесли приговор бывшему начальнику отдела областного Главка МВД. В суде было доказано, что он выступал посредником во взяточничестве, совершаемом в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- Установлено, что 30 июля 2020 года начальник 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, действуя в качестве посредника, передал денежные средства в сумме 300 тысяч рублей в качестве взятки должностному лицу нефтепроводной компании за не применение входящих в его полномочия мер реагирования в случае выявления хищения топлива из нефтепродуктопровода, принадлежащих акционерному обществу, - рассказали в региональном СУ СК.

Эти действия были выявлены и пресечены сотрудниками СК и регионального УФСБ. При задержании свою вину полицейский начальник признал и дал все необходимые показания. Из органов внутренних дел его уволили той же осенью по причине совершения поступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Приговором суда ему назначено 2,5 года колонии общего режима.