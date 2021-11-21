ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" 20 ноября

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" со счётом 2:3. Наши хоккеисты играли на домашнем льду. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В первом периоде нижегородцы проигрывали со счётом 0:1. Во втором обе команды забили по одному голу. В третьем периоде "Торпедо" удалось сравнять счёт (2:2), благодаря чему было дано дополнительное время. В конечном счёте "Ак Барс" всё же вырвался вперёд.

Тренер ХК "Торпедо" Дэвид Немировски оценил прошедшую игру:

— Во второй игре подряд очень доволен нашей командой. Тем, как ребята играли и бились. Большую часть матча действовали первым номером, лучше бежали. Хорошая игра, моменты возникали у обоих ворот. Жаль, что не смогли забить ещё, шансы для этого были. В остальном очень доволен командой. Мы впервые в сезоне играли два дня подряд, и сейчас нам очень важно восстановиться перед выездом.

Следующий матч нижегородская команда сыграет в Уфе с местным клубом "Салават Юлаев" 23 ноября.