Подрядчики устранили замечания по уборке снега в Сормове за два часа

Подрядчики устранили замечания по уборке снега в Сормовском районе Нижнего Новгорода в кратчайшие сроки. На это им понадобилось два часа после того, как исполняющий обязанности главы Сормовского района Алексей Рыболовлев провёл осмотр территорий района и выявил ряд недочётов.

– Уборку дорог в целом можно оценить удовлетворительно, – заключил Алексей Рыболовлев. – Проверки качества уборки будут регулярными, в том числе и с привлечением сотрудников административно-технической инспекции.

В течение двух часов замечания по уборке снега устранили в сквере на Юбилейном бульваре, на различных тротуарах, на замощенном участке проспекта 70 лет Октября. Были приведены в порядок дворы у домов № 3, 5, 7,10, 12, 14, 16 по улице Культуры.