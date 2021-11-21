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Общество21 ноября 2021 16:34

Улицы Советского района обрабатывают от наледи

Мониторится состояние узких проездов, куда не проходит уборочная техника
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Уборка снега и обработка противогололёдными материалами происходит на улицах Советского района, таких как Ванеева, Бекетова, Ижорская, Надежды Сусловой, Ошарская, Васюнина и других. В том числе очищены площади Лядова и Советская в Нижнем Новгороде, о чём рассказали представители администрации Советского района.

– Работа ведётся в плановом режиме при постоянном контакте с жителями района. Исходя из обращений граждан, нам удаётся грамотно выстроить график работ. На данный момент внимание сфокусировано на очистке улиц с основными дорогами и большим количеством общественного транспорта, – пояснил заместитель мэра, глава Советского района Сергей Колотов.

По его словам, состояние узких проездов, дорог частного сектора и других труднодоступных мест также мониторится.