Александр Кулагин проконтролировал уборку снега в Ленинском районе

Уборку снега с улиц Ленинского района Нижнего Новгорода проконтролировал заместитель мэра, глава ленинской районной администрации Александр Кулагин. Он поручил подрядчикам уделить особое внимание уборке снега с тротуаров, лестниц и остановок общественного транспорта.

– Уборка снега должна стать первоочерёдной задачей не только муниципальных властей и дорожных служб, но и управляющих организаций, ТСЖ, владельцев торговых точек и предприятий, – подчеркнул Александр Кулагин.

А также добавил, что улицы Ленинского района подметают и посыпают противогололёдными материалами круглосуточно.

Сегодня, 21 ноября, очищены следующий улицы: бульвар Заречный, улицы Дачная, Июльских дней, Новикова-Прибоя, Левобережная, сквер имени Воротынского, переулок Трамвайные и другие территории.