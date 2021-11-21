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Общество21 ноября 2021 13:22

Лестницы и тротуары Приокского района чистят от снега в Нижнем Новгороде

На улицы города вышло максимальное число техники
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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На лестницах и тротуарах Приокского района Нижнего Новгорода устраняют последствия прошедшего в выходные снегопада. Об этом информирует районная администрации.

– Сейчас у нас есть небольшой перерыв между снегопадами, поэтому стараемся максимально очистить проходные пути, – заверил глава Приокского района Михаил Шатилов. – Жители не сидят дома, выходят на прогулки с семьёй, поэтому делаем упор на скверы и бульвары. В том числе вывозим снег, чтобы не допустить скопления больших валов.

В нижегородской мэрии также напомнили, что Юрий Шалабаев поручил вывести на улицы города максимальное число техники для уборки снега в связи с прогнозируемыми сильными снегопадами на эти выходные.