Лестницы и тротуары Приокского района чистят от снега в Нижнем Новгороде

На лестницах и тротуарах Приокского района Нижнего Новгорода устраняют последствия прошедшего в выходные снегопада. Об этом информирует районная администрации.

– Сейчас у нас есть небольшой перерыв между снегопадами, поэтому стараемся максимально очистить проходные пути, – заверил глава Приокского района Михаил Шатилов. – Жители не сидят дома, выходят на прогулки с семьёй, поэтому делаем упор на скверы и бульвары. В том числе вывозим снег, чтобы не допустить скопления больших валов.

В нижегородской мэрии также напомнили, что Юрий Шалабаев поручил вывести на улицы города максимальное число техники для уборки снега в связи с прогнозируемыми сильными снегопадами на эти выходные.