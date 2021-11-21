Более 83 млрд рублей из федбюджета выделили на развитие Нижнего Новгорода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Более 83 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на развитие Нижнего Новгорода. Об этом сообщил председатель оргкомитета по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на прошедшей встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Вместе они осмотрели благоустраиваемую набережную Федоровского, парк "Швейцария" и планетарий в нём.

— Правительство Нижегородской области, руководство Нижнего Новгорода абсолютно правильно действуют, используя юбилей как хороший толчок вперёд, — отметил Сергей Кириенко. — Эту скорость не надо терять.

Он также отметил, что, по его мнению, одним из важнейших завершившихся проектов является Ольгинская развязка.

— Было принято решение о поддержке инфраструктуры Нижегородской области более чем 83 миллиарда рублей только за счёт средств федерального бюджета. Одно из ключевых решений — метро: две станции в нагорной части и две — в заречной, — добавил первый замруководителя администрации президента РФ. — Работы по ним начнутся уже в следующем году.

В том числе будет реконструирована детская больница, на что уйдёт почти два миллиарда рублей от общей суммы выделенных средств.

— Также средства направят на строительство университетского центра в Нижнем Новгороде, строительство ледового дворца. 800-летие Нижнего не остановилось, развитие инфраструктуры города продолжается, — подчеркнул Сергей Кириенко.

Вместе с тем он заверил, что проекты развития связаны не только с Нижним Новгородом, но и с другими уникальными городами региона: Саров, Дивеево, Большое Болдино, Арзамас, Городец и другие.