Движение в ЖК «Новая Кузнечиха» временно ограничат в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на местном проезде ЖК «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде до 18:00 26 ноября. Причинами станут прокладка водопровода и дождевой канализации. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет участок местного проезда от остановочного пункта ЖК «Новая Кузнечиха» в сторону улицы Академика Сахарова. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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