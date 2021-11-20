5 млрд рублей выделят на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде

На строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде выделят 5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

- Это решение о строительстве ледового дворца с учетом легендарной команды "Торпедо". Для Нижнего Новгорода давно надо иметь хороший полноценный ледовый дворец», - уточняет Сергей Кириенко.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, легендарной хоккейной команде «Торпедо» уже давно действительно необходима новая арена. Он также добавил, что всего на строительство Ледового дворца потребуется 10 млрд рублей.

Напомним, что только в сентябре 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что федеральное финансирование строительства новой арены не предусмотрено.

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