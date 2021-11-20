Укравшего 200 млн рублей у предприятий ОПК нижегородца осудили на 4,5 года

Нижегородца, укравшего 200 млн рублей у предприятий ОПК, осудили на 4,5 года лишения свободы. Об этом сообщает телеграм-канал "Опер пишет".

Канавинский районный суд вынес приговор бывшему руководителю ЗАО ГК «Русское снабжение» Сергею Комову 19 ноября по делу о мошенничестве - по ч.7 ст.159 УК РФ. Экс-руководителя «Русское снабжение» приговорили к 4 годам 6 месяцам.

Стоит отметить, что в 2019 году Сергей Комов уже проходил по данному делу, но был оправдан. При этом на заседании 19 ноября 2021 года подсудимый не присутствовал, так как накануне улетел в Турцию.

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