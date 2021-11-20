Три предпринимателя из Нижегородской области стали победителями в стендап-шоу Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Трое нижегородских предпринимателей стали победителями стендап-конкурса «Свои грабли». Призовой фонд конкурса составил 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, конкурс организовал технопарк «Анкудиновка» при поддержке регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства. Призовой фонд составил 200 тысяч рублей.

В составе жюри находился заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, сферы здравоохранения и бизнеса становятся ближе друг к другу именно благодаря таким мероприятиям.

- Я обратил внимание на проект одного из участников конкурса — «Виртуальный пациент» - это игровой симулятор для врача, в котором он проходит обучающие сценарии взаимодействия с виртуальным пациентом. Такие приложения в будущем будут крайне востребованы в системе здравоохранения, - уточнил заместитель губернатора.

По словам Максима Черкасова, «Свои грабли» - это не только площадка для общения современного нижегородского бизнес-сообщества, но и возможность проанализировать свои действия, узнать об интересных проектах в неформальной обстановке.

Стоит отметить, что в 2021 году на конкурс пришло 164 заявки от участников, из которых выбрали только 8.

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