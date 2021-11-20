Нижегородская область присоединится к акции #ЩедрыйВторник 30 ноября, во Всемирный день благотворительности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Участие в акции смогут принять региональные НКО, представители бизнеса, государственных учреждений и инициативные группы граждан. В этот день по всей России запланировано множество мероприятий таких, как донорские акции, благотворительные концерты и спектакли, экскурсии, сбор кормов для животных, а также сбор вещей для нуждающихся. Многие из них пройдут в режиме «онлайн».

В акции #ЩедрыйВторник примет участие фонд «Нижегородский онкологический научный центр». Известно, что 30 ноября в официальном инстаграме фонда пройдет онлайн-лотерея, а вырученные от продажи лотов средства поступят в фонд «НОНЦ» как пожертвования.

Кроме того, Волонтерское объединение города Павлова проведет акцию «Помоги Деду Морозу», где соберут вещи, книги, игрушки, посуду и бытовую технику для многодетных и малообеспеченных семей, для пенсионеров.

Напомним, что ежегодно акция #ЩедрыйВторник проходит более чем в 100 странах мира. Организаторы сообщают о мероприятиях с хештегом #ЩедрыйВторник в соцсетях.

Собирать пожертвования могут только те НКО, у которых в уставе как вид деятельности указана благотворительность.

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