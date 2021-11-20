Деформацию на Борском мосту в Нижнем Новгороде устранили к 20 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГУАД Нижегородской области.

Вчера, 19 ноября, на Борском мосту произошло проседание верхнего асфальтового покрытия. Размер провала составил 50х50 см, а его глубина – до 6 см. Причиной происшествия стала деформация нижних слоев дорожной одежды.

В ответе на запрос говорится, что проседание покрытия зафиксировано на участке размером порядка 0,5 м на 0,5м. Его глубина составляет 6 см.

В ГУАД также напомнили, что разработка проекта на капитальный ремонт Борского моста запланирована на 2022 год. На данный момент уже готово техническое задание на разработку проектной документации, а смета согласована.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!