Нижегородская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды и дорожных условий

Управление ГИБДД по Нижегородской области предупреждает водителей, что в ближайшие дни погодные условия и положение на городских дорогах усугубятся. Синоптики прогнозируют в регионе снегопады, усиление ветра и метель. По этой причине возможны гололедица и накат.

Так, Госавтоинспекция рекомендует водителям, при возможности, временно воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же поездка необходима, то во время движение водитель должен сделать всё возможное для обеспечения безопасности на дорогах: выбрать оптимальные скорость и дистанцию, не выезжать на дорогу на летней резине. От опасных манёвров, особенно от выезда на встречную полосу, следует воздержаться. На подъезде к перекрёсткам и пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость и повысить внимание.

Также сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не совершать необдуманные манёвры при возникновении заторов и внимательно следовать указаниям дорожных знаков.

Кроме того, вести себя ещё осторожнее ГИБДД призывает и самих пешеходов. Перед тем, как выйти на проезжую часть и переходить дорогу, в обязательном порядке следует убедиться, что условия позволяют это сделать: снять капюшон, оценить расстояние до ближайшего транспорта, использовать светоотражающие элементы и следить за сигналом светофора.

- Пешеходам нужно учитывать, что остановочный путь автомобилей может увеличится в три раза, в связи с этим, прежде чем выйти на проезжую часть, убедитесь что транспортные средства остановились. В вечернее время пешеходам необходимо обязательно иметь светоотражающие элементы на верхней одежде», - уточнили в Управлении ГИБДД по Нижегородской области.