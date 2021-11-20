Еще у 779 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 20 ноября 2021 года, всего с начала пандемии 206 961 пациент Нижегородской области заразился covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 443 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 779 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 180 тысяч человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 8 503, а за последние сутки сорок человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

На данный момент наибольшее количество заболевших covid-19 все также находится в г. Дзержинск и г. Бор, а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском и Спасском районах.

Сейчас Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (3 239 новых случаев), Санкт-Петербургу (2 637 новых случаев) и Московской области (1 885 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.