Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Новости компаний19 ноября 2021 15:27

Олег Лавричев выбран делегатом на XXX съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Съезд пройдет 17 декабря 2021 года в Москве
Олег Лавричев выбран делегатом на XXX съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Олег Лавричев выбран делегатом на XXX съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев выбран делегатом на XXX съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, который пройдет 17 декабря 2021 года в Москве.

Кандидатуры Олега Лавричева, генерального директора ПАО «Русполимет» Виктора Клочая, генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерия Цыбанева и заместителя председателя Общественной палаты Нижегородской области Михаила Гапонова были единогласно поддержаны членами Совета НАПП на заседании 19 ноября 2021 года.

Участники заседания обсудили предложения НАПП по вопросам развития и поддержки промышленности в федеральном и региональном законодательстве, а также реализацию действующих областных законов в сфере инвестиционной деятельности.

Члены Совета НАПП также почтили минутой молчания память президента НАО «Гидромаш» Владимира Лузянина.