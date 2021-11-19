Олег Лавричев выбран делегатом на XXX съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев выбран делегатом на XXX съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, который пройдет 17 декабря 2021 года в Москве.

Кандидатуры Олега Лавричева, генерального директора ПАО «Русполимет» Виктора Клочая, генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Валерия Цыбанева и заместителя председателя Общественной палаты Нижегородской области Михаила Гапонова были единогласно поддержаны членами Совета НАПП на заседании 19 ноября 2021 года.

Участники заседания обсудили предложения НАПП по вопросам развития и поддержки промышленности в федеральном и региональном законодательстве, а также реализацию действующих областных законов в сфере инвестиционной деятельности.

Члены Совета НАПП также почтили минутой молчания память президента НАО «Гидромаш» Владимира Лузянина.