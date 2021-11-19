Снегоуборочная техника готова к снегопадам в Дзержинске

В преддверии снегопадов в Дзержинске состоялась повторная проверка готовности спецтехники к зимнему периоду. По поручению заместителя главы города Дзержинска Дениса Дергунова на базе МБУ «Город» был проведен осмотр дорожно-уборочной и коммунальной техники.

В субботу, 20 ноября, на дороги, находящиеся в муниципальном ведении, планируется вывести 5 комбинированных дорожных машин и 4 машины для коммунального хозяйства на базе тракторов МТЗ 82, в воскресенье будут задействованы 4 КДМ и 8 машин на базе МТЗ 82 и один трактор на уборке общественных пространств.

«Мы провели полную проверку состояния техники, наличия и исправности навесного оборудования, состава водителей, механизаторов, рабочих ручной уборки, - доложил заместителю главы города директор МБУ «Город» Александр Ржавин. - С начала ноября учреждение переведено в режим круглосуточной готовности. Предстоящий снегопад не должен сказаться на ритме жизни города. План работы на выходные составлен и предусматривает своевременную расчистку дорог и тротуаров».

Кроме того, 38 сотрудников муниципального учреждения выйдут в выходные на уборку снега с остановочных комплексов и 27 человек – на расчистку общественных пространств: парковых дорожек и пешеходных частей бульваров.

В микрорайонах города и поселках уборку дорог и тротуаров от снега будут производить подрядные организации. В выходные ими запланировано вывести на улицы 15 единиц техники, из них 8 на очистку поселковых дорог и 5 на очистку тротуаров города. Также техника должна выйти на уборку снега с улиц, находящихся в ведении Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.

Будьте внимательны на дорогах в снегопад и гололедицу, увеличивайте дистанцию между автомобилями и снижайте скорость для безопасности всех участников движения!